Udinese, Silvestri sfida Meret: "Mi è bruciato non andare all'Europeo, ora punto il Mondiale"

Il portiere Marco Silvestri dell'Udinese ha parlato ai taccuini di AM della nazionale: "Sono sincero: mi è bruciato un po’ non essere andato all’Europeo. Sono stato convocato una volta nell’Italia ma non mi sento appagato. Ogni volta che mi infilo i guanti ho un pensiero fisso: far bene con l’Udinese per conquistare anche la Nazionale. Sono consapevole della concorrenza di altissimo livello, ma io non smetto di sognare e ho in testa il Mondiale".

