Udinese, Runjaic ammette: "Sono un fan di Maradona! Spero che il Napoli vinca lo scudetto"

Napoli-Udinese 1-1, a fine partita l'allenatore Kosta Runjaic parla in conferenza stampa e ammette la sua passione per Diego Armando Maradona, confidando di tifare il Napoli per la vittoria finale dello scudetto.

Queste le dichiarazioni di Runjaic in conferenza ieri sera: "Inter e Napoli sono sopra tutte le altre: quando ho visto il Napoli contro il Bologna ho visto una squadra che sapevo avrebbe lottato per il titolo. Penso che sarà una sfida eccitante, mancano ancora tante partite ed il Napoli mi piace, sono un fan di Maradona e per me era un piacere essere nel suo stadio la prima volta. Mi piacerebbe se il Napoli vincesse lo scudetto".