Udinese, Nehuén Perez: "Spero di tornare un giorno all'Atletico Madrid, ho un obiettivo per il 2024"

Calciomercato Napoli - Nehuén Perez, difensore argentino dell’Udinese obiettivo di mercato del Napoli, pochi giorni fa ha rilasciato una intervista ai colleghi spagnoli di Marca.

Intervista Nehuén Perez

C'è qualche obiettivo fissato per il 2024?

‚ÄúCrescere personalmente... ma la squadra viene sempre prima di tutto. Se la squadra va bene, allora √® molto pi√Ļ facile che anche tu possa fare bene. Ora il nostro primo obiettivo √® la permanenza. Facciamo 40 punti e poi vedremo. Ovviamente, personalmente, vorrei tornare in Nazionale. Questo √® il mio obiettivo principale quest‚Äôanno‚ÄĚ

C'è la Copa América.

‚ÄúS√¨, ovviamente, ma come ti ho detto, prima devo fare bene le cose qui al club. Personalmente mi trovo molto bene. Penso di essere cresciuto tanto e bene, il mio obiettivo ovviamente √® andare in Copa Am√©rica con l'Argentina‚ÄĚ

Conosci già la Nazionale…

‚ÄúSono stato l√¨ fino all'ultimo prima del Qatar. Con alcuni ho amici perch√© eravamo insieme nell'U20, ci conoscevamo gi√† prima. I giocatori sanno che lo staff vigila sempre su tutto e che bisogna stare bene per poter andare. √ą una squadra molto competitiva, campione del mondo‚ÄĚ

Argentina e Italia hanno un rapporto speciale nel corso della storia. Oggi sono tanti gli argentini che brillano in Serie A...

‚ÄúS√¨, √® un campionato molto visto anche in Argentina. Lo trasmettono sempre in televisione, quindi lo guardi molto. E s√¨, il giocatore argentino ha sempre il sogno, quando arriva in Primera, di fare il passo verso l'Europa. E la verit√† √® che la Serie A √® un campionato che ci fa bene perch√© √® abbastanza simile al campionato argentino. Penso che tatticamente sia quello che cambia di pi√Ļ, ma il contatto fisico e il modo di giocare √® abbastanza simile al campionato argentino‚ÄĚ

Come ricordi il tuo periodo all'Atlético de Madrid?

‚ÄúQuando ho ricevuto la notizia e ho iniziato a parlarne, √® stato davvero pazzesco. Perch√© per un club grande come l'Atl√©tico ti nota quando sei cos√¨ giovane... Poi, come ti dico, il cambiamento √® stato molto, molto grande. E i riferimenti erano tanti. Gimenes, God√≠n, insomma il Cholo... Mi hanno aiutato molto, mi hanno anche dato molti consigli. Tuttavia, a causa di problemi con il passaporto comunitario che avevo, non potevo restare, non sono mai riuscita a stabilirmi. Ed √® una spina che ho l√¨. Spero che un giorno potr√≤ ritornare. Oppure sbarazzarmi di quella piccola spina che mi √® rimasta‚ÄĚ

Sei un giocatore che è cresciuto molto da quando sei arrivato all'Udinese. Un capo.

‚ÄúPersonalmente sono cresciuto molto, sia nel gioco che in termini di esperienza. Gli anni te lo danno. Questo √® il mio terzo corso qui, √® un club che ti d√† tutto. Ecco, mi ha dato tutto, mi ha dato fiducia e io cerco di restituire tutto lavorando giorno dopo giorno, allenandomi e dando tutto in campo. Mi aiutano tanto a crescere, √® un club molto bello‚ÄĚ

L'Italia è una terra di difensori centrali, difensori e tattici.

‚ÄúViene svolto molto lavoro tattico. Minimo due giorni a settimana. Facciamo un lavoro tattico che in Spagna... beh, anche il Cholo ha fatto tanto lavoro tattico perch√© ha giocato anche qui, in Italia. Quindi l‚Äôha implementato l√¨, all‚ÄôAtl√©tico. Ma poi le altre squadre in cui giocavo, ad esempio il Granada, non usavano tanta tattica. C'√® molto lavoro fatto qui e su questo viene posta molta enfasi‚ÄĚ

Sei uno di quei calciatori che ama guardare il calcio, giusto?