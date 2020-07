Udinese, Musso: "Parata su Zielinski? Non l'ho vista partire, ho messo la mano d'istinto e sono riuscito a deviarla facendola andare sulla traversa"

Nel post-partita di Napoli-Udinese, il portiere bianconero Juan Musso ha parlato ai microfoni di Udinese Tv:

"Fa male perché sarebbe stato un punto importante per noi, questa squadra però va avanti e il campionato ancora non è finito. Siamo ancora motivati e affamati e io mi fido ancora pienamente della squadra, abbiamo fatto una grande partita ma c'è anche da dire bravi a loro. Sicuramente questa squadra ha dimostrato che anche nelle difficoltà cerca sempre di andare avanti e prende queste sconfitte in modo da poterne trarre un miglioramento, pensando alla prossima partita. Abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare ma la squadra gioca sempre meglio e si difende sempre meglio. Parata su Zielinski? Non l'ho vista partire, ho messo la mano d'istinto e sono riuscito a deviarla facendola andare sulla traversa. C'è ancora da lavorare ma ci sono anche cose positive, noi guardiamo a noi stessi e cerchiamo di migliorare costantemente"