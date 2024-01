Udinese, l'ex dg: "Samardzic-Napoli? Conosco il padre, non sarà un ostacolo all'affare! Non è un rompiscatole"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore generale di Udinese e Napoli Pierpaolo Marino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Samardzic? In prospettiva futura sarebbe un grandissimo colpo, conosco il padre e spesso ho discusso con lui in fase di tesseramento e nel prosieguo del rapporto: lo reputo una persona ragionevole, poi non so cosa sia successo con l’Inter. Non sarà un ostacolo per farlo arrivare al Napoli, non è un rompiscatole. Però se si pensa che Samardzic debba trascinare da subito il Napoli…bisogna aiutarlo ad inserirsi in una realtà nuova. Può essere la ciliegina sulla torta. Pafundi? Non era pronto per giocare quando c'ero io all'Udinese"