Udinese, Inler: "Le attese sono molto alte. Pozzo mi cercava da un po'"

Notizie Calcio - Gokhan Inler, Responsabile dell'Area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa:

"La famiglia Pozzo mi ha sempre dimostrato la sua fiducia sia da calciatore che ora da dirigente. Non ho voluto smettere prima perché mi sentivo in forma, a 40 anni ho stabilito il mio obiettivo, vincendo coppe importanti. Ringrazio la società, l'Udinese, sono orgoglioso di tornare, qua si lavora bene. Sono qui per fare una passeggiata o per portare le carte, ma sono qui per dimostrare ai ragazzi e aiutarli, ero come loro, se hanno bisogno di me ci sarò al 100%".