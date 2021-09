Udinese, Gotti: "Partendo dal Napoli ci aspettano tre gare difficili. I punti conquistati finora ci danno tranquillità"

Napoli calcio - Luca Gotti, allenatore dell'Udinese (prossimo avversario in campionato del Napoli) ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Dopo tre partite di campionato è ovvio che siamo tutti contenti, le settimane prossime affronteremo Napoli, Roma e Fiorentina, la dote dei punti che abbiamo guadagnato finora è un aiuto per affrontare le prossime partite. Affrontare tre squadre come quelle che affronteremo sarà estremamente difficile perchè la cifra tecnica di cui dispongono ed esprimono è alta, i sette punti che abbiamo ti danno una serenità diversa"