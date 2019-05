Udinese, Carnevale: "De Paul è un piccolo fuoriclasse, ha diversi estimatori anche in Italia"

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La grande corsa dell'Empoli ha inguaiato tutti, compresi noi. Per fortuna abbiamo vinto contro la Spal e ci siamo messi al sicuro, però noi siamo abituati a lottare nelle retrovie, a differenza ad esempio della Fiorentina. Tudor ha fatto molto bene da quando è arrivato. Con Velazquez e Nicola abbiamo sofferto, è stato quasi un fallimento. Igor per il secondo anno ci ha salvato, è meritevole di conferma, poi deciderà la società. De Paul ha fatto un campionato straordinario, è un piccolo fuoriclasse e può dare ancora di più, diventerà un giocatore molto forte. Futuro? Ha diversi estimatori, anche in Italia potrebbe far gola a club di primo piano, potrebbe giocare in tutte le prime 4-5 squadre di Serie A".