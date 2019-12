Udinese, Campoccia: "Noi ed il Napoli in convalescenza, sabato in campo due squadre arrabbiate"

Ultime notizie Napoli - Stefano Campoccia, amministratore delegato dell'Udinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sia noi che il Napoli siamo in convalescenza. Il ritiro lo abbiamo scelto per tenere alta la concentrazione. Siamo convinti che la nostra cifra tecnica sia alta e che possiamo uscire da questa situazione. Sabato in campo ci saranno due squadre arrabbiate. De Paul? Se la squadra non gira ne risente anche lui, la cifra tecnica e l'impegno mostrato è sufficiente.