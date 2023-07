Udinese, Balzaretti: "Importante il rinnovo di Deulofeu, fa capire le ambizioni del club"

A margine della conferenza stampa per il rinnovo di Deulofeu, è intervenuto il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Federico Balzaretti. Queste sono state le sue dichiarazioni:

"La conferenza stampa c'è perché rinnova un giocatore straordinario, dopo una settimana dal mio arrivo siamo qui a parlare del rinnovo di un giocatore così importante fa capire la voglia di investire e le ambizioni di questo club, in un momento in cui sta ancora recuperando. Abbiamo fiducia totale in Deulofeu, sappiamo già che campione sia in campo, il fatto che ce lo potremo godere fino al 2026 è molto bello ed importante, ciò di cui abbiamo parlato è la volontà che diventi sempre più un leader, qui c'è bisogno di un esempio, di tanti esempi, c'è bisogno che diventi un punto di riferimento. Non vedo l'ora rientri".