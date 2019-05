Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo di Twitter. Argomento? Il futuro dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti:

"Giusto per fare chiarezza sul contratto di Ancelotti, non c’è una vera e propria clausola da esercitare. E’ una formalità che va in automatico. E’ come se non esistesse a meno che il datore non voglia esonerarlo. Quindi non c’è nessun atto da formalizzare. Keep calm!"