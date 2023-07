Tuttosport, Vaciago: "Schuurs-Napoli? Non è incedibile, ma dipende da un aspetto! Su Giuntoli alla Juve..."

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Becao è un obiettivo che il Torino ha cercato a prescindere dall’eventuale cessione di Schuurs. Bisogna capire se Cairo per il difensore olandese vorrà monetizzare al massimo come fatto l’anno scorso per Bremer, io credo che Schuurs sia in vendita e non sia incedibile ma dipende dal prezzo che vorrà fare il Torino”.

Su Giuntoli: “Non verrà annunciato oggi dalla Juventus, resta da completare l’iter burocratico prima dell’ufficialità ma non ci sono più dubbi. Noi abbiamo criticato la Juventus perché si è fatta dettare l’agenda da De Laurentiis in questa vicenda. Il presidente del Napoli ha gestito la vicenda con sufficiente abilità, ritardando l’arrivo del ds in bianconero.

Giuntoli è uno degli artefici dello storico scudetto del Napoli, uno dei protagonisti più importanti con alcune operazioni capolavoro. Onore a lui ed alla sua squadra, perché spesso si dimentica dello staff. La beatificazione di Giuntoli è iniziata prima dell’arrivo alla Juventus, ovvero dopo che il Napoli ha vinto meritatamente lo scudetto”.