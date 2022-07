Tuttosport, Salandin: "Neto è uno dei migliori secondi portieri, Kim lo trattavano da mesi"

Stefano Salandin di Tuttosport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli lavorava su Kim da mesi, perché già si sapeva che Koulibaly sarebbe andato al Chelsea. La Juve ha trattato a lungo Koulibaly, Rudiger e Bremer. Ora cercano un altro difensore centrale i bianconeri. Si cerca un difensore che sappia impostare come Pau Torres. Spalletti sembra che voglia fare come Guardiola, mettere un centrocampista in porta che sappia smistare. Neto è un portiere bravo che sa interpretare il ruolo di secondo in maniera perfetta, si fa sempre trovare pronto senza essere invadente".