Tuttosport, Riverso: "Vi spiego perchè il Barcellona sta accelerando su Koulibaly"

Raffaele Riverso, giornalista di Tuttosport, è intervenuto a Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

Koulibaly-Barcellona? Si è avuta una accelerata nelle ultime settimane: l'infortunio di Piquè ha mandato in allarme Xavi. Piquè non dà troppe garanzie dal punto di vista fisico ed ecco che Koulibaly è un profilo forte che sul mercato non ce ne sono molti. Se il Barcellona avrà la possibilità di vendere, quello del centrale è uno dei ruoli che si vuole rinforzare.