Tuttosport, Riverso: "Fabian Ruiz? E' un vecchio pallino del Barcellona: Ancelotti lo soffiò nel momento giusto. E su Cucurella..."

Ultime calcio - Raffaele Riverso, corrispondente a Barcellona di Tuttosport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"A Barcellona c'è stato un incremento del 50% dei casi a Barcellona. Ora si stanno verificando i casi relativi al primo contagio prima dello stop. Molti da Madrid sono tornati a Barcellona e questo è quello che sta succedendo. Le note aumentano, con dati relativi ai contagi, può darsi che però si tenga la popolazione calma non rivelando proprio tutti i dettagli. Fabian Ruiz? E' un vecchio pallino del Barcellona. Quando Ancelotti capì che era arrivato il tempo di portarlo via dalla Spagna, il Barcellona pagò il ritardo nel muoversi. Il suo modo di giocare è compatibile con quello del Barcellona. Cucurella? Sta pagando le indecisioni del Barcellona che non ha saputo scommettere bene su di lui".