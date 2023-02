Tuttosport, il direttore Vaciago: "Napoli orgoglio italiano, ma tutti si aspettavano il disastro. Ingiustizia contro la Juve, sono 20 anni che accade queste"

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago elogia il Napoli e parla dell'ingiustizia Juventus in diretta su Tele A:

"Non siamo l'organo ufficiale della Juventus, ma l'organo ufficiale di riferimento dei tifosi della Juventus, c'è differenza. Pochi pensavano che il Napoli non sarebbe stato un disastro vendendo Koulibaly e tanti altri campioni e prendendo giocatori sconosciuti. Anche con i 15 punti di penalizzazione inseriti la Juventus avrebbe 18 punti dal Napoli. I meriti del Napoli sono sotto gli occhi di tutti.

Le plusvalenze non sono illegali, è ingiustizia dare 15 punti di penalizzazione a campionato in corso. Parliamo di disparità di giudizio, perché per 20 anni sono state fatte plusvalenze fittizie. La questione stipendi puà essere più preoccupante di quella plusvalenze. Napoli vero orgoglio italiano quest'anno".