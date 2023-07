Tuttosport, Bonetto: "Torino, rifiutata offerta del Napoli per Schuurs. Vi svelo la cifra giusta"

Notizie Calcio Napoli – Il collega di Tuttosport Marco Bonetto è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Napoli su Schuurs? A noi risulta un sondaggio nei confronti del Torino per capire la possibilità di prendere il difensore. Garcia e ADL non l’hanno in cima alla lista dei desideri ma nel mercato non ci si può limitare alla prima scelta. Bisogna vedere se al Napoli interessa un solo grade difensore o due. L’olandese ha dimostrato buona tecnica e personalità. Coppia Rrahmani e Schuurs insieme? Assolutamente sì. Ha giocato già all’Ajax e in Champions League, al Torino gioca in una difesa a tre ma in Olanda giocava anche a 4. Cairo per vendere il difensore vuole una cifra sui 40 milioni di euro, il Napoli avrebbe offerto 25+3 di bonus. Anche il Liverpool ha incassato il no del Toro dopo un’offerta da 30 milioni. Il club cerca di iniziare un’asta e ricordiamo che non sono obbligati a venderlo. Ricci? Il giocatore è incedibile, anche la Lazio ha fatto un tentativo”.