Tuttosport, Armanini a CN24: "Allan dal Napoli all’Everton? Un affare che si farà! Su Koulibaly, Sokratis e Mustafi..."

Calciomercato Napoli - Giovanni Armanini, corrispondente dall’Inghilterra di Tuttosport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Allan dal Napoli all’Everton? Un affare che si farà, c’è la volontà delle parti ma bisogna trovare l’accordo sulla valutazione ultima del cartellino del centrocampista brasiliano. Oggi come oggi tatticamente l’Everton gioca con il 4-4-2, ma i centrocampisti moderni devono essere pronti a fare tutto: Allan è uno di questi, ad Ancelotti piace e a Napoli lo ha fatto evolvere. In questo momento il brasiliano ha a disposizione l’opzione Everton, magari uno-due anni fa il Napoli avrebbe potuto venderlo a cifre maggiori come in occasione dell’ipotesi Paris Saint-Germain. I prezzi dopo il Coronavirus sono cambiati, valutare Allan 35-40 milioni di euro potrebbe portare il Napoli a chiudere la cessione di un calciatore che, comunque, ha davanti a se ancora 3-4 anni a buonissimo livello.

Koulibaly? Il Manchester City ad oggi arriva a 65-70 milioni di euro, la richiesta del Napoli è più alta ma bisogna capire le cifre di questo mercato: fin quando non ci saranno 3-4 colpi di un certo livello, sarà difficile fare una stima. I tempi saranno più lunghi del normale, è una trattativa che tecnicamente si può chiudere domani se il Napoli accettasse l’offerta. Al City vengono accostati giorno dopo giorno tanti affari, la realtà è che di centrali disponibili sul mercato non ce ne sono tantissimi e Koulibaly resta una priorità per il Manchester City che non ha grandissime alternative.

Sokratis Papastathopoulos e Skhodran Mustafi all’Arsenal? In questo momento i Gunners devono sfoltire, c’è una serie di giocatori che non continueranno il progetto perciò ci sono valutazioni da fare prima di piazzare esuberi tra difesa e centrocampo. Eventuali mosse con il Napoli vengono bloccate dall’uscita di Koulibaly, fin quando non uscirà non ci saranno i soldi necessari. Sokratis e Mustafi vanno a scadenza nel 2021, Arteta ha già delineato la linea difensiva della prossima stagione: se questi due finissero fuori dai programmi, avendo un solo anno di contratto non è che potresti finire a fare chissà quali alte richieste”