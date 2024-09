Mirko Di Natale di TuttoJuve.com ha parlato ai nostri microfoni di CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"Come sarà accolto Conte allo Stadium? Dal tifo juventino ci saranno ancora persone molto arrabbiate per le ultime scelte di Antonio Conte, non penso coi saranno tanti applausi, saranno pochissimi per lui e mi aspetto tanto fischi. E’ la prima vera volta che torna a Torino dai suoi ex tifosi, perché quando allenava l’Inter c’erano le limitazioni per Covid".