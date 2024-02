Tutto Juve, Di Natale a CN24: "Confermo l’interesse per Raspadori. Due novità nell'undici anti Napoli"

Mirko Di Natale, giornalista di Tutto Juve, è intervenuto a CalcioNapoli24 Tv per parlare delle ultime in casa Juve:

"La squalifica di Pogba era nell'aria. La Juve lo considera ormai un ex calciatore, si andrà ai titoli di coda di questo remake. A mio parere, la squalifica di 4 anni risulta essere eccessiva. Giuntoli? Domenica sarà la sua partita, tornerà nel posto in cui ha vinto. Il suo apporto alla Juve è stato importante perché si è tornati ad avere un uomo spogliatoio che ci mancava.

Lo scorso anno c'è stato uno tsunami che ha stravolto la stagione. La scelta di Giuntoli era quella che ci voleva per la Juventus. Come formazione anti Napoli ci sono delle defezioni di Rabiot e McKennie condizioneranno il centrocampo. Credo possano giocare Locatelli, Miretti ed Alcaraz. Allegri? Non ci sono novità sul futuro, le parti non si sono incontrate. La società si sta guardando intorno e posso confermare ci sia stato un contatto con Thiago Motta. Raspadori? È un profilo che isce alla Juve già da tempo".