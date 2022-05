Turrini: "Vedrei bene Consigli come dodicesimo a Napoli. Mertens? Spalletti faccia chiarezza"

Francesco Turrini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Spalletti sa se Mertens è in grado a livello fisico di poter reggere 90 minuti oppure no. Se lui dicesse tante cose in merito, penso che molte cose si chiarirebbero sul belga. Vedendola così certo ti chiedi sul fatto come mai non sia stato utilizzato di più visti i risultati ottenuti dalla squadra quando ha giocato Dries. Consigli al Napoli? E' un portiere che gioca da tanti anni in serie A dove ha sempre fatto il titolare. Può giocare tranquillamente lì, può dare affidabilità come dodicesimo".