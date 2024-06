Tudor: "Spalletti fra i migliori al mondo, con lo scudetto col Napoli ha fatto un miracolo!"

In un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore Igor Tudor ha analizzato le prestazioni dell'Italia agli Europei:

"Due impressioni molto diverse tra di loro. Nella prima, contro l’Albania, la prestazione è stata di spessore e la vittoria meritata. Nella seconda, contro la Spagna, la prova non è stata al livello dell’Italia. È stato sorprendente, difficile da motivare. La Spagna è fortissima, ma tutti si aspettavano qualcosa in più dall’Italia. Sulle motivazioni tattiche non entro, ma sono convinto che la differenza vista in campo tra le due formazioni non sia reale”.