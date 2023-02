Trombetti svela: "Ho viaggiato col Napoli, è impressionante la concentrazione che mostrano molte ore prima della partita"

Il prof Guido Trombetti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ho viaggiato anche con il gruppo squadra del Napoli. Si vedeva come fossero concentrati sulla partita già molte ore prime. Sono un gruppo davvero molto unito. Sembrano chiacchiere, ma gente come Kim e Rrahmani non si distraggono un decimo di secondo. Lobotka è un mostro assoluto di questa squadra