Trombetti: "Squadra allo sbando, la colpa del declino del Napoli è dei calciatori e non solo di ADL! Vi spiego"

Ultime notizie SSC Napoli - Vi proponiamo l'editoriale di Guido Trombetti per l'edizione odierna de Il Mattino:

"Forse la partita contro la Roma √® stata la pi√Ļ brutta giocata dal Napoli quest'anno. Contro avversari determinati e fallosi i giocatori del Napoli non sono stati capaci nemmeno di commettere un fallo. Tranne quelli stupidi di Politano e Osimhen (per i quali andrebbero multati). Una compagine insomma totalmente priva di determinazione. Adesso √® in corso un gioco di societ√†: trovare il colpevole. L'evanescente Garcia. Il preparatore atletico antiquato. Lo scouting che ha suggerito acquisti scadenti. Mazzarri tecnico sul viale del tramonto. Ma la soluzione pi√Ļ facile, e forse pi√Ļ gradita, √® individuare De Laurentiis come unico responsabile. Certamente ha commesso errori. Non ha compreso che Spalletti e Giuntoli avevano preso un'altra strada. [...] Insomma viene in mente una citazione da L'armata Brancaleone: seguiamo Aquilante. Conosce bene le vie della fuga. Ed √® davvero misterioso come il presidente non abbia colto l'aria di fuga che si respirava. Commesso un errore √® facile commetterne altri. Come immaginare di poter fare tutto da solo. Io per√≤ sono convinto che i veri responsabili del disastro siano i calciatori. Kvara perch√© √® l'ombra di se stesso. Non ha forza nelle gambe oppure ritiene l'ingaggio insoddisfacente? Zielinski ha le energie fisiche e mentali per preoccuparsi del Napoli e non del prossimo approdo? Di Lorenzo accusa i segni del tempo e dei chilometri percorsi? Dei centrali di difesa nemmeno parlo. E neanche di Lobotka ed Anguissa a lungo spettatori insipienti. Per non dire di Osimhen. Insomma la squadra che doveva inaugurare un ciclo vincente √® allo sbando. Continuo a credere che soltanto De Laurentiis , ragionando sui suoi errori e scegliendo un grande direttore sportivo, possa rifondare la squadra mettendo in campo quelle doti di imprenditore visionario che gli hanno consentito 20 anni di successi".