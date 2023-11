Trombetti: "Mazzarri scelta di grande saggezza: i giocatori faranno grande l'allenatore"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Un rigore netto quello di ieri sera, diciamo la verità. L’arbitro ci ha dato una grande mano, noi agli Europei siamo fortunati. Non l’ha dato perché non l’ha visto. Il VAR? Neanche loro. L’arbitro ha preso una decisione coraggiosa perché credo che le polemiche non saranno facili da sopire. Noi avremmo pianto per due anni. Coraggio di Mazzarri? È cominciato da quando ha deciso di venire a Napoli. Walter non ha niente da perdere, quindi ci ha messo tutto il coraggio possibile. È una situazione da scompenso cardiaco. Mazzarri un programma ce l’avrà, secondo me è quello di arrivare secondo. Quella di Walter, per me, è una scelta di grande saggezza: De Laurentiis ha preso un uomo solido, con molta esperienza e che sa stare con i suoi calciatori, non c’è nessuno che ne parla male. Non voglio essere un minimalista, ma con Osimhen e Kvara farà quello che faceva con Cavani e Lavezzi, con Hamsik sostituito da Zielinski, Maggio ce l’ha ed è Di Lorenzo, quindi non deve inventare niente. Come ha fatto così male Garcia? Mi fa impazzire una situazione: se fosse stato un concorso al Ministero e avessero presentato il curriculum Garcia e Spalletti, Garcia avrebbe vinto. Com’è stato possibile che si è ridotto così a Napoli? Francamente, è una responsabilità molto relativa del presidente che, forse, si doveva consigliare con gente del mondo calcistico. Un peccato disperdere tutti gli esperti di campo: l’addio di Sinatti è incomprensibile, abbiamo passato un guaio con mezza squadra che si rompe. Quello di Mazzarri pare che sia bravo. Perché Mazzarri dovrebbe tornare quello bravo di Napoli? Perché sono i giocatori che fanno grandi gli allenatori e penso lui possa trovare un ambiente dove scocca la scintilla. Ci dobbiamo attaccare a questo. Non ci prendiamo in giro, dobbiamo aspettare solo 3 giorni. Sono convinto che sistemerà la fase difensiva, su questo ci credo".