Trombetti: "Il sistema ha difeso Acerbi, espressioni irripetibili! Juan Jesus colto, altri dopo quattro anni a Napoli non parlano italiano"

All’incontro parteciperanno

Aurelio De Laurentiis , presidente della SSC Napoli

, presidente della Juan Jesus , difensore della SSC Napoli

, difensore della Mimma D’Amico , responsabile centro sociale ex Canapificio di Caserta

, responsabile centro sociale ex Canapificio di Caserta Mamadou Kouassi , cui è ispirato il film “ Io Capitano ” che ha vinto il David di Donatello

, cui è ispirato il film “ ” che ha vinto il David di Donatello In collegamento l'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.

Modera i lavori il professor Guido Trombetti, già Rettore della Federico II.

Convegno SSC Napoli

10.53 - Trombetti: "Il sistema ha difeso Acerbi, il paese Italia va dove si comanda e chi ha le risorse. Se il tecnico della Nazionale si schiera in un certo modo..."

10.49 - Trombetti: "Non penso che Acerbi sia razzista, volgare, avrà fatto come ho fatto io di usare espressioni irripetibili e inopportune, ma un conto è il razzismo ed un altro è usare espressioni razziste al fine di offendere perchè significa che chi le adopera è cosciente dello strumento che sta usando. Juan Jesus ha avuto coraggio a contrapporre la questione e merita ammirazione"

10.39 - Introduce Guido Trombetti: "Napoli e l'Italia non sono razzisti, ma ciò non vuol dire che non ci siano problemi enormi come la delinquenza e la sopraffazione dei deboli. A prescindere da ideologie e colore della pelle, la criminalità la subiscono i deboli ma da napoletano rivendico l'assenza della cultura razzista, ma ci sono problemi giganteschi su cui dobbiamo impegnarci. Ho molto apprezzato Juan Jesus, ma com'è che un ragazzo arriva a Napoli e dopo quattro anni non parla italiano? È un modo di rivendicare una cultura e una tradizione, Juan Jesus parla perfettamente italiano ed è una persona colta"