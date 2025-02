Trombetti: “Ero pessimista dopo il pari con la Lazio. Conte ha ragione: il Napoli è una squadra tosta”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto professor Guido Trombetti col suo editoriale:

“La difesa del Napoli sta accusando qualche colpo, e il Napoli resta falcidiato dagli infortuni. Conte è stato costretto a modificare il modulo, e questo fa capire le difficoltà dell’allenatore. L’esperimento di Raspadori con Lukaku è riuscito, finalmente lo abbiamo visto nella posizione che deve fare. Ha fatto un gol da rapace, ed è un calciatore che sa tirare in porta. Non mi è piaciuto Meret, che non può prendere un gol così. Dopo il pareggio contro la Lazio ero pessimista, ma per fortuna sono stato smentito. Nel primo tempo ho visto un’Inter come una schiacciasassi, nonostante non abbia trovato il gol.

La Juve poi è venuta fuori e ha vinto e il Napoli si ritrova a guadagnare un punto anche dopo una prova deludente. L’Inter è una squadra battibile, e i suoi bomber non sono inesorabili come lo erano l’anno scorso. Non ci sono dubbi che il Napoli contro l’Inter non può far altro che vincere, anche se oggi sembra più l’Inter avere questo obbligo”.