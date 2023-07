Trombetti: "Confermare Osimhen non basta, il Napoli deve fare tanto sul mercato"

Notizie Calcio Napoli - Il politico e matematico Guido Trombetti è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Forza Napoli Sempre", in onda su Radio Marte:

"Il Napoli non può chiudere il calciomercato con Luperto al posto di Kim e confermando Osimhen. Deve prendere due centrocampisti forti per sostituire Ndombelé e Demme. Poi il problema Osimhen è enorme perché non è pensabile che la società lo perda a parametro zero l'anno prossimo. Quindi o si prolunga il contratto, come vuole il Napoli, con la clausola rescissoria che vuole Osimhen oppure il Napoli lo deve vendere. Perché non può buttare dalla finestra 110-130mln di euro. Ovviamente se accettasse il prolungamento Osimhen chiederebbe che la clausola rescissoria non fosse fantascientifica, cioè 150mln.

Insomma intorno ad Osimhen girano questioni complicate. Conoscendo anche il presidente De Laurentiis per me c'è il 50% delle possibilità che Osimhen l'anno prossimo sia un attaccante del Napoli. Immaginiamo che Mbappé vada al Real, il PSG avrebbe bisogno di un centravanti come il pane; chiaramente arriverebbe con una vagonata di soldi a prendere Osimhen e come possiamo pensare, dunque, di non vendere il nigeriano? Giuntoli si è comportato malissimo perché era vincolato da un contratto. È inelegante che lui da tre mesi – da quando bisognava organizzare la campagna acquisti - si sia messo ad avere rapporti con un'altra società".