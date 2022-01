Trombetti attacca Insigne: "Vada subito nella sua casetta in Canada, bisogna togliergli la fascia di capitano"

Napoli Calcio - Guido Trombetti, ex Rettore dell’Università Federico II di Napoli, alla Gazzetta dello Sport.

A lei non sta simpatico Insigne?

«Sotto il profilo tecnico, ottimo calciatore. Però ha deciso che il suo futuro sarà a Toronto. A questo punto per me non può essere più il capitano. Bisogna togliergli la fascia»