Troise: "Rinnovi? Osimhen e Mario Rui cosa fatta, possibile altro colpo anche se arriva Veiga"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Ciro Troise è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

“Rinnovo Osimhen? Notizie positive, è stato messo a posto tutto. L’ingaggio sfora i 10 milioni, clausola da 150 milioni e rinnovo fino al 2026, in settimana dovrebbe arrivare l’annuncio.

Gabri Veiga? Gli accordi sono stati raggiunti, 35 milioni al Celta e 5 anni di contratto allo spagnolo, servirà capire solo gli intrecci con Zielinski

Mario Rui? Rinnovo cosa fatta, manca solo l’annuncio. Zielinski in Arabia sembra cosa fatta, ingaggio da 16 milioni a stagione e accordo intorno ai 35 milioni.

Koopermeiners possibile anche se arriva Veiga? L’olandese ha strappato una promessa all’Atalanta in cui se fosse arrivato un club che offre 40 milioni per il giocatore sarebbe stata presa in considerazione, Gasperini lo considera però perno indispensabile per questo il club bergamasco chiede cifre più vicine ai 50 milioni. Le ultime due settimane di mercato potrebbero essere quelle per l’assalto.

Né Spalletti né la FIGC vogliono pagare la clausola, ci sono in corso discorsi legali per derogare, appurando che la Nazionale non è concorrente del Napoli. La federazione vuole fare in fretta perché tra pochi giorni ci saranno le gare di qualificazione ad Euro 2024”.