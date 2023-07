Troise: "Il rinnovo di Osimhen? Il Napoli sta facendo di tutto per trattenerlo, poteva mettere un prezzo più basso e già averlo venduto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli? Max Kilman del Wolverhampton è il primo obiettivo per la difesa, ma non fanno sconti e chiedono 40 milioni di euro dopo aver ceduto anche l’altro centrale difensivo. Il rinnovo di Osimhen? Il Napoli sta facendo di tutto per trattenerlo, poteva mettere un prezzo più basso e già averlo venduto: il giocatore per ciò che sta dicendo, non sta pressando per andar via ma se dovessero arrivare offerte finora mai arrivate, di quelle irrinunciabili, allora cambierebbe tutto. Però vedo più segnali per la permanenza che per la partenza, vediamo se il domino eventuale con Mbappé possa cambiare le cose: De Laurentiis sta cercando di far allungare il contratto di Osimhen, però”