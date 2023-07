Troise: "De Laurentiis poteva vendere Osimhen a 120 milioni, ha fatto una mossa studiata"

Ciro Troise è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "De Laurentiis ne sa una più del diavolo, ha fatto di tutto per tenere Osimhen. A 120 milioni poteva venderlo subito, ma ha già perso preparatore, allenatore e il miglior difensore. Per questo motivo non c'era la volontà di vendere Osimhen. Si abbasserà ancora il monte ingaggi con l'addio di Lozano. Il Napoli superererà i 300 milioni di ricavi dopo la vittoria dello scudetto".