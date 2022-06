Troise a CN24: "Spalletti? Non può mai essere sereno con il mercato del Napoli, su Mertens sento cose da interdizione"

Il giornalista del Corriere del Mezzogiorno Ciro Troise è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lorenzo Insigne stamattina era in Tribunale per risolvere una causa con i suoi vecchi agenti.

Ostigard? Il Brighton ha richieste attorno ai 6 milioni di euro più bonus, il Napoli vorrebbe offrirne 4 bonus inclusi e giocando con una percentuale su una futura rivendita. Io credo che il club stia aspettando qualche uscita, ma il giocatore vuole il Napoli ed il Brighton non può spingersi troppo perchè il prossimo anno lo perderebbe a zero per scadenza di contratto. Il Napoli aveva sondato anche Casale, ma il Verona aveva chiesto 10 milioni di euro.

Spalletti? Non può mai essere sereno con il mercato del Napoli, ha Koulibaly capitano in scadenza di contratto, ha situazioni come Mertens e Osimhen, ha una squadra da ristrutturare dal punto di vista tattico.

Mi sembra vulcanico già normalmente, e poi perderà Ospina che ha giocato tutte le partite tranne cinque giocate da Meret, il quale ha sempre perso il posto. Spalletti sapeva che il Napoli avrebbe abbassato il monte ingaggi, ha firmato un biennale con opzione e ha difeso la sua panchina da qualche domanda di troppo.

Deulofeu sostituto di Mertens degno? Certe volte sento cose da interdizione dai pubblici uffici, Dries ha fatto 148 gol e cose incredibili, e sento ancora parlare di ammutinamento e mancato scudetto vinto. Se dobbiamo pensare che Gerard debba fare ciò che ha fatto Mertens, siamo stupidi: ha però le caratteristiche per stare alle spalle di Osimhen, come ha fatto con Beto a Udine. Non so se rivedremo giocatori che faranno ciò che hanno fatto Mertens ed Insigne a Napoli, ogni tanto sento certe delegittimazioni su di loro”