Trevisani-Sabatini in coro: "Il Napoli oggi ha vinto lo scudetto, se l'è cucito sulla maglia!"

Ultime notizie SSC Napoli - Negli studi di Pressing su Italia Uno si commenta la straordinaria vittoria di Napoli-Roma degli azzurri. Prende allora la parola Riccardo Trevisani che commenta:

"La cosa incredibile è che all'andata con la Roma Spalletti non toglie Osimhen che aveva giocato malissimo, lo tiene in campo fino alla fine e a 10' dalla fine si è inventato quel gol. Stavolta l'ha tolto, nonostante quel gol pazzesco: entra Simeone e vince la partita. Sta andando talmente tutto bene nella giustizia delle scelte e del modo di giocare del Napoli, che in tutti i 50/50, va sempre tutto nella direzione del Napoli.

Oggi è veramente un match point, oggi non vorrei esagerare, ma oggi il Napoli ha vinto il campionato":