Trevisani: "Neres non giocherà mai titolare, Conte ha fatto una scelta"

Napoli - Le parole di Riccardo Trevisani che svela quello che può accadere a Napoli tra Conte e Neres. Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista e telecronista Mediaset Riccardo Trevisani è stato interrogato su Neres: "Quando titolare? Mai. McTominay non può stare fuori, lui quindi è nell'alternanza con Politano ma Conte preferisce Politano perché tatticamente è più bravo e intelligente perché fa tutta la fascia mentre Neres fa più fatica. Neres sarà per me un chiavistello in corsa per scardinare le difese, ma non lo vedo titolare non avendo le coppe europee".