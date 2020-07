Trevisani: "Mi sorprende che si vada in Spagna con quello che sta accadendo. Non lo capisco affatto"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Riccardo Trevisani, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non pensavo si andasse in Spagna, paese che è messo malissimo dal punto di vista dei contagi, per gli ottavi di Champions. Non capisco perché non si possa andare nei paesi dove si giocheranno le final eight. Questa cosa è sorprendente. Il Camp Nou è tra gli stadi più belli e più caldi, si respira la passione e vederlo vuoto può essere un bel vantaggio per il Napoli. Gli azzurri devono affrontare il match con la voglia che ha avuto per la maggior parte delle partite. Sono convinto che possa andare bene al Napoli, il Barcellona è una polveriera, però quando Messi vuole vincere non c’è verso”.