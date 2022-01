Trevisani: "Ieri ho visto due rigori non proprio rigorissimi, dal Napoli ora m'aspetto una o due sconfitte al massimo"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I segnali del Napoli di ieri? Il fatto che la Salernitana abbia giocato bene contro gli azzurri è legato al derby, ma ieri poteva finire in maniera ancora più ampia rispetto all’andata: ho visto due rigori non proprio rigorissimi, ma mi interessa di più il fatto che il Napoli abbia superato il mese di gennaio in ottimo modo, con una classifica e dei risultati molto buoni.

Col ritorno imminente di Koulibaly ed il rientro di Osimhen mi aspetto un girone di ritorno impressionante, mi aspetto molte vittorie e al massimo una o due sconfitte. Il Napoli gioca bene, ha un calcio dentro di sé che forse non ha nessun altro. Io credo che il Napoli abbia un solo svantaggio: si è trovato nella parte centrale della stagione senza la sua colonna portante.

Se l’Inter non vincesse gli scontri diretti con Milan e Napoli, magari giocherebbe il recupero contro il Bologna con una testa diversa. Quanto peseranno Champions ed Europa League? L’Inter ha anche l’impegno della Coppa Italia contro la Roma, una partita in più da non sottovalutare”