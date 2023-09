Trevisani distrugge Garcia: "Spalletti meglio di lui, è la storia che lo dice! Luciano mai cacciato da nessuno..."

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, commenta ai microfoni di Pressing su Italia 1 l'avvio di stagione della SSC Napoli e il paragone Garcia-Spalletti:

"E' presto per dire se Spalletti sia meglio di Garcia? E' la storia che lo dice! Spalletti sono 15 anni che non viene cacciato da nessuno, ha sempre finito la stagione alla guida della sua panchina e non è stato mai mandato via. La Roma di Garcia perdeva con lo Spezia in Coppa Italia, squadra di Serie C. E' arrivato Spalletti al suo posto e l'ha portata in Champions League.

Garcia è arrivato in semifinale di Champions? Va bene, ma non è un trofeo arrivare in semifinale. Ho visto il secondo tempo di Napoli-Lazio e mi ha ricordato Napoli-Milan 0-4. Per vedere lo sbando di quel Napoli-Milan ci sono volute 60 partite di Spalletti, a Garcia sono bastate 3 partite".