Ai microfoni di EuroCronache, format di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato dell’obiettivo del Napoli Artem Dovbyk:

“L’Ucraina non ha un centravanti con i piedi buoni, perchè il tanto decantato Dovbyk fa gol ma ha i piedi fucilati. Non è scarso, ma tecnicamente non è un giocatore squisito così come non lo era neanche Icardi che faceva 30 gol a stagione. E’ un intruppone, cioè se gli dai una palla forte tra i piedi lui non la tiene”.