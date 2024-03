Trevisani attacca Acerbi: "Peggior autogol della carriera, poteva uscirne scusandosi"

Riccardo Trevisani, giornalista Mediaset, ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: "Ha fatto il peggior autogol della sua carriera. Dopo la partita era stato 'salvato' da Juan Jesus e se la sarebbe cavata in maniera molto italiana. Così con la negazione, Juan Jesus che era stato elegante con l’Inter e aveva cercato di proteggere la squadra per cui ha giocato, ha detto sai che c’è, non solo ti difendo ma poi dici pure che ho capito male?

Dobbiamo uscire dal tifo e parlare con obiettività. E' successa una cosa brutta, fare finta che non sia successo non ci rende migliori. Ne potevi uscire scusandoti, invece ho visto Roberto D’Aversa due la vendetta. Bisogna fare giustizia con le parole ed essere credibili, altrimenti si perde il senso di tutto. Il discorso non è calcistico perché sulla stagione dell'Inter non va ad incidere".