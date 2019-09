Tramezzani: "Il Napoli ha ridotto la distanza dalla Juve, con la condizione miglioreranno i movimenti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo Tramezzani, allenatore: "Il Napoli deve rivedere la fase di non possesso palla. E' normale che ci sia molto attenzione sulla difesa dopo gli errori delle prime partite. Sarri anche ha subito diversi gol ma penso che la causa sia la sua assenza sul campo. Napoli e Juve sono squadre con grandi valori ma credo che le distanze si siano ridotte. Quando migliorerà la condizione miglioreranno anche i movimenti. Una volta acquisita la mentalità di potersela giocare, il Napoli potrà crescere in tutto. Koulibaly ha forte convinzione sulla vittoria degli azzurri quest'anno, e le sue parole fanno piacere: credo che siano sincere".