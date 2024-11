Totti: "Lotta scudetto? Il Napoli e queste altre due squadre hanno qualcosa in più"

Impegnato a Dubai per le Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

"Lotta scudetto? Non pensavo ci fosse questa confusione nelle prime posizioni. È bello perché c’è competitività, ci sono tante squadre che vogliono vincere e spero possa durare fino alla fine. L’Atalanta ce la può fare, in questo momento è una delle squadre che sta meglio fisicamente. Il campionato è ancora lungo, anche se penso che Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più".