Totti: "L'abbraccio a Spalletti? Rapporto che va oltre il calcio" | FOTO

Francesco Totti ha parlato dell'incontro con Luciano Spalletti ai microfoni di SportMediaset:

"L'abbraccio è secondario, questa è una giornata speciale soprattutto per i bambini che siamo venuti a trovare. Abbiamo avuto questa giornata a disposizione e abbiamo fatto conciliare tutto. Cosa abbiamo detto? Un semplice sguardo, un rapporto che va oltre al calcio. Basta quello per tornare normali come siamo sempre stati. Non abbiamo parlato di partite, anche se quella di domani è importante".