Totti: "Conte alla Roma, credevo di avercela fatta. Sul mio nuovo lavoro e il ritorno alla Roma..."

Notizie Calcio - Intervista a Francesco Totti. La leggenda giallorossa, oggi operatore di mercato, si è confessato ai microfoni de La Repubblica su svariati argomenti.

Sul nuovo lavoro: "E' molto divertente il momento in cui entrano nella sala riunioni e trovano me. Voglio dire che firmando con la nostra agenzia, e sottolineo il nostra perché in Italia io posso fare solo scouting e quindi i rapporti con i club li cura il mio socio, i ragazzi si aspettano di parlare con un procuratore. Invece ci sono io, e sul momento restano a bocca aperta. Devo dire che il mio appeal è ancora discreto, sui giovani e sui genitori".

Su un possibile ritorno alla Roma: "Quando rientro alla Roma? Non è la domanda giusta. Troppo diretta, questa è una storia di sfumature. Se lei mi chiede quando incontrerò la famiglia Friedkin le rispondo: quando mi inviteranno a prendere un caffè, e sinceramente penso che succederà. Ma al momento non c’è stato alcun contatto".

Il retroscena su Conte: "Quando provai a portarlo alla Roma? E pensavo di avercela fatta, chieda a Fienga, anche lui ormai si stava convincendo. Parlai con Antonio per dieci giorni in modo sempre più dettagliato, voleva sapere tutto, giocatori da cedere e giocatori da prendere, clima interno allo spogliatoio, ricordo che pretendeva soltanto tre figure a contatto con la squadra, gli altri tutti lontani, e l’avremmo accontentato. Ci rimasi male, quando alla fine scelse l’Inter".