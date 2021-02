Tottenham, Mourinho: "Ancelotti uno dei migliori al mondo, vincerà anche con l'Everton"

Napoli - José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato del collega Carlo Ancelotti che sfiderà questa sera in FA Cup in Tottenham-Everton: "Carlo è Carlo. Non va in un club per passare il tempo o per divertirsi. Se ci va è per cercare di vincere, è uno dei migliori al mondo. E ovviamente, arrivando in un club porta con sé quell'ambizione. Poi guardate i giocatori che ha. Non hanno preso gente da far crescere. Hanno scelto giocatori che Carlo conosce molto, molto bene. Con grande qua e grande esperienza ai massimi livelli. Ad esempio Allan o James. Hanno anche uomini che stanno migliorando molto. Potrei fare l'esempio di Calvert-Lewin ma potrei farne altri. E Carlo, col tempo, vincerà. Non dico che l'Everton possa subito superare club che hanno una grande storia. Ma con Carlo, con tempo e pazienza nessuno meglio di lui potrebbe portare un titolo all'Everton".