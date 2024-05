Tosto: "Il futuro di Di Lorenzo? Da capitano avrei un po' di riconoscenza chi m'ha fatto diventare grande"

Calciomercato Napoli - Vittorio Tosto, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Un club prestigioso come il Napoli non può tenere in rosa gente che non ha voglia di restare. Ora il Napoli deve fare il salto di qualità e deve competere a certi livelli.

Il futuro di Di Lorenzo? In questo caso subentrano i sentimenti e le emozioni che sono assolutamente personali. Non si può giudicare una situazione singola. Io, da capitano del Napoli, oggi, avrei un po' di riconoscenza per la società che m'ha fatto diventare grande. Guardo molto il percorso di crescita e Napoli ha dato tanto a Giovanni Di Lorenzo. Da capitano mi sentirei di lasciare nel momento migliore e non nel momento delle difficoltà e del riscatto. Io non lascerei assolutamente in un momento del genere. La rivoluzione a Napoli sarebbe giusta, ma io sarei partito a cambiare capitolo già quest'anno. Cambiando l'allenatore avrebbero dovuto incrementare l'organico e migliorarlo. Quando si vince si deve avere la forza di migliorare sempre"