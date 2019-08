Tosto: "Ho portato Di Lorenzo dal Matera all'Empoli, nessuno credeva in lui! Può migliorare ancora molto"

Vittorio Tosto è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Il calcio d'agosto non conta, durante la stagione cambia totalmente tutto. Il Napoli ha tenuto una base solida e fondamentale da diversi anni, è difficile ora riuscire a migliorare il Napoli, lavorare su questi concetti è importantissimo. Ancelotti ha idee molto più chiare, tenere i punti fermi è stato significativo. Ho gestito io la trattativa del passaggio di Di Lorenzo dal Matera all'Empoli, sono felice di aver scoperto questo talento che ora è finito al Napoli. Gran colpo di mercato da parte del Napoli, è riuscito a migliorare su quella fascia. Lui ha ancora margini di miglioramento".