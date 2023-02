Tosto: "Di Lorenzo tra i migliori d'Europa! A settembre 2021 dissi che..."

Vittorio Tosto, ex azzurro e agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: "Il Napoli ha la miglior difesa, i motivi? Semplifichiamo i concetti del gioco del calcio, che sono due: fase di non possesso e possesso palla. Il calciatore fa parte di un reparto, la squadra di Spalletti è cresciuta in fase passiva, attraverso i reparti è capace di esaltare i singoli in difesa, che a differenza dello scorso anno sono leggermente meno forti, pensiamo a Koulibaly che è più forte di Kim, ma è successo che il lavoro di reparto è cresciuto, con il lavoro quotidiano dell’allenatore e con l’applicazione dei giocatori. Di Lorenzo migliore terzino d’Europa? Per rendimento è sicuramente tra i migliori. Già a settembre 2021 io dichiarai che il Napoli era seriamente candidata allo scudetto, avendo alcuni interpreti, almeno 5, tra i migliori d’Italia e Di Lorenzo è tra essi. Anche quest’anno è così, con una crescita del collettivo. Mario Rui? E’ un mancino naturale ed è tra i migliori nell’impostazione, un regista aggiunto, anche per personalità è tra i migliori. La Cremonese? Ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia, per questo ci deve essere lo spirito di rivalsa: con la giusta cattiveria agonistica gli azzurri conquisteranno i tre punti".