Torta Osimhen, il pasticciere: "Voglio portarla a casa di Victor, disposto a cambiare ingredienti per lui"

Giuseppe Mellone, titolare della Pasticceria Fresco Forno con il fratello Salvatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Proveremo ad andare a portare la torta ad Osimhen in futuro, adesso è solo fantasia. Cercherò di portarla a casa sua perché ci sta facendo sognare. Se vuole altri ingredienti sono disposta a cambiarla, ma ora già sta andando una bomba come lui.