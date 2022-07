Toronto, ovazione per Insigne all'esordio: "Non mi aspettavo questo amore dai tifosi!"

Esordio Insigne al Toronto, 4-0 contro lo Charlotte a assist con il tacco (guarda il video). L'ex capitano del Napoli si è reso subito protagonista al suo debutto con la maglia rossa del Toronto FC ed ha cominciato finalmente la sua avventura nel campionato di calcio statunitense.

Esordio Insigne a Toronto

I tifosi presenti al BMO Field di Toronto hanno accolto Insigne con una grande ovazione, che ha stupito perfino lo stesso Lorenzo: "Non mi aspettavo una tale accoglienza dai tifosi per la prima partita. È stata certamente una grande emozione e spero di restituire in campo l'amore ai tifosi", ha detto Insigne a fine partita, aiutato da un traduttore di fronte alle telecamere.

Insigne

Dopo il suo arrivo a Toronto, quella di stanotte è stata la sua prima partita: "Mi sento un po' stanco, ma sto bene. È passato un bel po' di tempo dalla mia ultima partita, ma più tempo passa più mi sento meglio".

Anche se non ha segnato, Insigne è stato nel vivo nell'azione e alla fine ha firmato un assist sul tabellino di gioco: "Mi è piaciuto come ho giocato, anche se non ho fatto gol".